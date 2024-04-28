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У Києві стався вибух гранати: є постраждалі

Київ, Неділя 28 квітня 2024 12:25
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У Києві стався вибух гранати: є постраждалі Фото: двоє чоловіків постраждали через вибух гранати у Києві 28 квітня (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 28 квітня, в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва стався вибух. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції сьогодні вночі", - йдеться у повідомленні.

На місце виїжджали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики. На місці з'ясувалось, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків.

"Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються", - додали у поліції.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Вибухи у Києві

У Києві не вперше трапляються вибухи. Буквально сім днів тому, 21 квітня, в Голосіївському районі Києва пролунали вибухи. Ймовірно, вибухнула граната, через що загинув чоловік.

Нагадаємо, що у 2016 році під час протестів під Верховною радою стався вибух бойової гранати. Тоді постраждали півсотні правоохоронців.

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