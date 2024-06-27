У Києві стався вибух на енергооб'єкті

На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва у четвер, 27 червня, стався вибух.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав мер міста Віталій Кличко.

"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.

Станом на 18:45 про деталі вибуху та чи є постраждалі - не повідомлялось.

Оновлено о 19:05.

Як уточнив Кличко, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Це призвело до задимлення.

"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - написав мер.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві 24 червня світло за графіками у середньому відключали майже на 10 годин. Було задіяно формат справедливих відключень.

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