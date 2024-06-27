В Киеве произошел взрыв на энергообъекте

На энергообъекте в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 июня, произошел взрыв.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал мэр города Виталий Кличко.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", - написал Кличко.

По состоянию на 18:45 о деталях взрыва и пострадавших - не сообщалось.

Обновлено в 19:05.

Как уточнил Кличко, на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание. Это привело к задымлению.

"Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - написал мэр.

Обновлено в 19:40.

В КМВА сообщили, что возгорание произошло в обычной трансформаторной подстанции. По предварительным данным – короткое замыкание при включении электроснабжения. На месте работают представители ГСЧС.

На жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве 24 июня свет по графикам в среднем отключался почти на 10 часов. Был задействован формат справедливых отключений.

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