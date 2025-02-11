У Києві стартує набір на незвичну громадську роботу: хто може долучитися

Київська міська рада оголосила про додатковий набір присяжних для участі в судових засіданнях Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського та Солом'янського районних судів міста Києва.

Якщо ви хочете стати присяжним і відповідаєте вимогам, визначеним законом України "Про судоустрій і статус суддів", необхідно подати наступні документи:

Заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду за встановленою формою.

Копію паспорта громадянина України.

Витяг із реєстру територіальної громади.

Довідку про відсутність хронічних психічних або інших захворювань.

Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності".

Інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Автобіографію в довільній формі.

Документи необхідно подати до Київської міської ради за адресою: вул. Хрещатик, 36. Важливо, щоб термін дії довідок не перевищував 3 місяців з моменту їх видачі.

Процедура подачі документів:

Витяг з реєстру територіальної громади можна отримати через Центр надання адміністративних послуг або на порталі "Дія".

Витяг з інформаційно-аналітичної системи можна отримати через електронний сервіс https://vytiah.mvs.gov.ua або в застосунку "Дія".

Інформаційну довідку про корупційні правопорушення можна отримати через Національне агентство з питань запобігання корупції або на сайті https://corruptinfo.nazk.gov.ua.

Хто може стати присяжним

Прийняття присяжних є важливою частиною судово-правової реформи в Україні, спрямованої на забезпечення прав і свобод громадян через демократичні механізми правосуддя. Конституція України гарантує участь народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, що дозволяє забезпечити більш демократичний і прозорий процес розгляду справ.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" та Кримінальний процесуальний кодекс визначають порядок участі присяжних у кримінальних справах, що дозволяє громадянам брати безпосередню участь у правосудді, працюючи разом із професійними суддями.