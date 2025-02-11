В Киеве стартует набор на необычную общественную работу: кто может присоединиться

Киевский городской совет объявил о дополнительном наборе присяжных для участия в судебных заседаниях Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского и Соломенского районных судов города Киева.

Если вы хотите стать присяжным и соответствуете требованиям, определенным законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", необходимо подать следующие документы:

Заявление о включении в список присяжных соответствующего районного суда по установленной форме.

Копию паспорта гражданина Украины.

Выписку из реестра территориальной общины.

Справку об отсутствии хронических психических или других заболеваний.

Выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении к уголовной ответственности".

Информационную справку или выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Автобиографию в произвольной форме.

Документы необходимо подать в Киевский городской совет по адресу: ул. Крещатик, 36. Важно, чтобы срок действия справок не превышал 3 месяцев с момента их выдачи.

Процедура подачи документов:

Выписку из реестра территориальной общины можно получить через Центр предоставления административных услуг или на портале "Дія".

Выписку из информационно-аналитической системы можно получить через электронный сервис https://vytiah.mvs.gov.ua или в приложении "Дія".

Информационную справку о коррупционных правонарушениях можно получить через Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или на сайте https://corruptinfo.nazk.gov.ua.

Кто может стать присяжным

Принятие присяжных является важной частью судебно-правовой реформы в Украине, направленной на обеспечение прав и свобод граждан через демократические механизмы правосудия. Конституция Украины гарантирует участие народа в осуществлении правосудия через народных заседателей и присяжных, что позволяет обеспечить более демократичный и прозрачный процесс рассмотрения дел.

Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Уголовный процессуальный кодекс определяют порядок участия присяжных в уголовных делах, что позволяет гражданам принимать непосредственное участие в правосудии, работая вместе с профессиональными судьями.