В Киеве стартует набор на необычную общественную работу: кто может присоединиться

КГГА объявила дополнительный набор присяжных для участия в судебных заседаниях районных судов города Киева. Желающие могут подать документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.
Киевский городской совет объявил о дополнительном наборе присяжных для участия в судебных заседаниях Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского и Соломенского районных судов города Киева.
Если вы хотите стать присяжным и соответствуете требованиям, определенным законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", необходимо подать следующие документы:
Документы необходимо подать в Киевский городской совет по адресу: ул. Крещатик, 36. Важно, чтобы срок действия справок не превышал 3 месяцев с момента их выдачи.
Принятие присяжных является важной частью судебно-правовой реформы в Украине, направленной на обеспечение прав и свобод граждан через демократические механизмы правосудия. Конституция Украины гарантирует участие народа в осуществлении правосудия через народных заседателей и присяжных, что позволяет обеспечить более демократичный и прозрачный процесс рассмотрения дел.
Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Уголовный процессуальный кодекс определяют порядок участия присяжных в уголовных делах, что позволяет гражданам принимать непосредственное участие в правосудии, работая вместе с профессиональными судьями.
Напомним, что в декабре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О суде присяжных". Также в первом чтении приняты изменения в закон "О судоустройстве".