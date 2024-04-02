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У Києві на станціях метро перестали працювати комплекси самообслуговування

Вівторок 02 квітня 2024 15:22
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У Києві на станціях метро перестали працювати комплекси самообслуговування Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на станціях метро перестали працювати комплекси самообслуговування через технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram.

"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Орієнтовно для усунення несправності потрібно 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що про повне відновлення роботи терміналів буде повідомлено додатково.

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

Оновлено (15:35)

В КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено на всіх станціях метро.

Нагадаємо, у січні у роботі столичного цифрового сервісу - застосунку "Київ Цифровий" стався збій.

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