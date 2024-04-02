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В Киеве на станциях метро перестали работать комплексы самообслуживания

Вторник 02 апреля 2024 15:22
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В Киеве на станциях метро перестали работать комплексы самообслуживания Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на станциях метро перестали работать комплексы самообслуживания из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. Ориентировочно для устранения неисправности нужно 30 минут", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о полном восстановлении работы терминалов будет сообщено дополнительно.

Сейчас оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бесконтактной банковской карточкой;
  • мобильным приложением ApplePay или Google Pay.

Обновлено (15:35)

В КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена на всех станциях метро.

Напомним, в январе в работе столичного цифрового сервиса – приложения "Киев Цифровой" произошел сбой.

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