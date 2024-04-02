В Киеве на станциях метро перестали работать комплексы самообслуживания из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. Ориентировочно для устранения неисправности нужно 30 минут", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о полном восстановлении работы терминалов будет сообщено дополнительно.

Сейчас оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бесконтактной банковской карточкой;

мобильным приложением ApplePay или Google Pay.

Обновлено (15:35)

В КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена на всех станциях метро.