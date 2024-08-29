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У Києві станція метро "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід: що сталося

Четвер 29 серпня 2024 13:02
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У Києві станція метро "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід: що сталося Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово зачинена для входу пасажирів і працює лише на вихід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Обмеження введено через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби займаються усуненням несправності. Середній резервний ескалатор на станції проходить плановий капітальний ремонт.

У КМДА заявили, що про відновлення звичайного режиму роботи станції буде повідомлено додатково.

Оновлено (13:16)

У КМДА повідомили, що станція "Вокзальна" запрацювала на вхід для пасажирів.

"Несправність ескалатора усунули", - йдеться у повідомленні.

Робота застосунку "Київ Цифровий"

У липні кілька разів спостерігалися збої в роботі застосунку "Київ Цифровий" через проведення технічних робіт. Зокрема, тимчасово не працювала оплата сервісів.

На початку серпня додаток "Київ Цифровий" оновили, завдяки цьому зʼявилися нові функції. Зокрема, у застосунку зʼявилися сервіси із корисними посиланнями на міські сайти.

Раніше у КМДА розповіли в коментарі РБК-Україна, що продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Раніше повідомлялося, на якому етапі будівництво метро на Троєщину.

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