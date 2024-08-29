У Києві станція метро "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід: що сталося

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово зачинена для входу пасажирів і працює лише на вихід.

У КМДА повідомили, що станція "Вокзальна" запрацювала на вхід для пасажирів.

У КМДА заявили, що про відновлення звичайного режиму роботи станції буде повідомлено додатково.

Обмеження введено через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби займаються усуненням несправності. Середній резервний ескалатор на станції проходить плановий капітальний ремонт.

Робота застосунку "Київ Цифровий"

У липні кілька разів спостерігалися збої в роботі застосунку "Київ Цифровий" через проведення технічних робіт. Зокрема, тимчасово не працювала оплата сервісів.

На початку серпня додаток "Київ Цифровий" оновили, завдяки цьому зʼявилися нові функції. Зокрема, у застосунку зʼявилися сервіси із корисними посиланнями на міські сайти.

Раніше у КМДА розповіли в коментарі РБК-Україна, що продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Раніше повідомлялося, на якому етапі будівництво метро на Троєщину.

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