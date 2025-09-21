У Києві сталася масова бійка: дев'ятьох учасників затримали

Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку. Бійка відбулася на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі столиці.

Поліцейські припинили сутичку та доставили девʼятьох учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Поліція встановлює інших учасників бійки. Також правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації цього інциденту.