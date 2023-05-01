У Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі: що сталося

"Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київводоканал", орієнтовний час ліквідації пошкодження 1 доба.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 квітня, у Києві, на Дружби Народів, відбувся прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Зазначимо, у Києві в рамках підготовки до наступного опалювального сезону розпочалися гідравлічні випробування мереж. У зв'язку з цим у кількох районах столиці тимчасово не буде гарячого водопостачання.