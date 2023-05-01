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У Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі: що сталося

Фото: у Києві спостерігаються проблеми з подачею води на лівому березі 1 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На лівому березі понижено тиск у водопровідній мережі. На каналізаційній насосній станції "Позняки" пошкоджено електричне обладнання, тому вона не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

"Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київводоканал", орієнтовний час ліквідації пошкодження 1 доба.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 квітня, у Києві, на Дружби Народів, відбувся прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Зазначимо, у Києві в рамках підготовки до наступного опалювального сезону розпочалися гідравлічні випробування мереж. У зв'язку з цим у кількох районах столиці тимчасово не буде гарячого водопостачання.

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Київ