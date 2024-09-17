У Києві спостерігається забруднення повітря: коли ситуація покращиться

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", стаціонарні пункти спостереження фіксують, що середньодобовий вміст діоксиду азоту у Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

При цьому 18-19 вересня вміст діоксиду азоту в повітрі перевищуватиме критичний рівень - п'ять гранично допустимих концентрацій. Це може негативно впливати на самопочуття мешканців міста.

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі інших шкідливих речовин - діоксиду сірки та формальдегіду.

"20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічний та ранковий години сприятимуть поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин", - уточнюють синоптики.