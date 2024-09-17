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У Києві спостерігається забруднення повітря: коли ситуація покращиться

Ілюстративне фото: у Києві забруднене повітря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 17 вересня, зафіксовано забруднення повітря. Ситуація може змінитися вже за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", стаціонарні пункти спостереження фіксують, що середньодобовий вміст діоксиду азоту у Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

При цьому 18-19 вересня вміст діоксиду азоту в повітрі перевищуватиме критичний рівень - п'ять гранично допустимих концентрацій. Це може негативно впливати на самопочуття мешканців міста.

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі інших шкідливих речовин - діоксиду сірки та формальдегіду.

"20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічний та ранковий години сприятимуть поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин", - уточнюють синоптики.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, у Київській області під Вишгородом розпочалася лісова пожежа. У мережі публікували відповідні фото та відео.

На цьому фоні у КМДА попередили про можливість погіршення якості повітря. Також там дали мешканцям столиці поради.

При цьому сьогодні, 17 вересня, речник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначав, що такі пожежі під Вишгородом не призвели до забруднення повітря в Києві.

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ГідрометцентрКиївЗабруднення повітря