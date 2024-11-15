У Києві спіймали наркоторговця: постачав психотропи в ЄС та на окуповані території

Правоохоронці викрили жителя Києва, який займався наркоторгівлею. Він продавав наркотики в Україні та Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Наркобізнес створив 25-річний мешканець Києва. Чоловік продавав заборонені речовини через Telegram-канали. Також фігурант налагодив канал постачання психотропів, амфетаміну та альфа-PVP до країн Європи та на окуповані території України. Наркотики маскував у предметах побутової техніки.

Фото: поліція викрила наркоторговця (npu.gov.ua)

Клієнти сплачували за "товар" криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність. Щомісячний дохід наркоторговця становив майже півтора мільйона гривень.

Правоохоронці задокументували факти пересилання заборонених речовин логістичними компаніями по Україні та за її межами. В одному з пунктів пропуску вилучили 4 кг психотропів Alpha-PVP, прихованих в побутовій техніці.

Також у вантажівці на кордоні знайшли 5 кг психотропної речовини Alpha-PVP, замаскованої в клінінгове обладнання. Також під час обшуків у фігуранта виявили авто, мобільні телефони та гроші.

Загальна вага вилученої наркотичної продукції, яку зловмисник мав намір переправити за кордон, складає понад 9 кг, що за цінами "чорного" ринку становить близько 6,5 млн гривень.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами.