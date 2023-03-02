У Києві спалахнула масштабна пожежа на проспекті Бандери (фото, відео)

За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася біля гіпермаркету "Ашан".

"У Києві на Бандери біля "Ашана" серйозна пожежа. Судячи із відео, горять складські приміщення", - повідомляє канал dtp.kiev.ua.

Тим часом інші джерела інформують, що пожежа сталася на СТО.

"Масштабна пожежа на Степана Бандери...горить СТО", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що 25 лютого в Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі, вогонь охопив склад лако-фарбувальної продукції.

Також ми писали, що 28 лютого в Голосіївському районі столиці одна людина постраждала внаслідок пожежі та вибухів газових балонів в окремо розташованій будівлі.

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