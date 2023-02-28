У Голосіївському районі Києва були вибухи та пожежа: є постраждалий

В Києві сталась пожежа в одній з будівель Голосіївського району. Усі служби вже працюють на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони", - заявив мер столиці. Він також повідомив, що в результаті пожежі постраждала одна людина. Оновлено 15:50. Кличко повідомив, що пожежу загасили. Кількість постраждалих не зросла.