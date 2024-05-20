У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли та як працюють графіки

"Сьогодні ввечері очікуються стабілізаційні відключення світла. Тобто графіки повинні працювати з 18:00", - написав він та оприлюднив дані.

Як зазначили в прес-службі ДТЕК Київські електромережі, щоб зрозуміти, коли буде світло, потрібно введіть на сайті компанії свої дані - вулицю і номер будинку у відповідні поля. Після цього можна побачити графік стабілізаційних відключень конкретно за адресою.

Він складається з трьох категорій:

Білий колір на графіку - світло є. Періоди, коли гарантують наявність світла. Сірий колір - світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Світло-сірий колір - можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендують знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Як зазначили в прес-службі, ці графіки актуальні тільки тоді, коли введені стабілізаційні відключення і лише в той проміжок часу, коли вони діють.

Відключення по Україні

Як повідомили в прес-службі Міненерго, сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

"Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання", - йдеться в повідомленні.