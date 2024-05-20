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В Киеве сегодня снова будут отключать свет: когда и как работают графики

Фото: в Киеве будут действовать графики отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вечером в понедельник, 20 мая, в Украине будут снова отключать свет для населения. В частности, в Киеве будут действовать графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Сегодня вечером ожидаются стабилизационные отключения света. То есть, графики должны работать с 18:00", - написал он и обнародовал данные.

 

Как отметили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети, чтобы понять, когда будет свет, нужно ввести на сайте компании свои данные – улицу и номер дома в соответствующие поля. После этого можно увидеть график стабилизационных отключений непосредственно по адресу.

Он состоит из трех категорий:

  1. Белый цвет на графике - свет есть. Периоды, когда гарантируют наличие света.
  2. Серый цвет – света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему.
  3. Светло-серый цвет – возможные отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Как отметили в пресс-службе, эти графики актуальны только тогда, когда введены стабилизационные отключения и только в промежуток времени, когда они действуют.

Отключение по Украине

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, сегодня с 18.00 до 24.00 во всех регионах возможно применение ограничений промышленных и бытовых потребителей. Причина - нехватка электроэнергии в энергосистеме после российских атак.

"Чтобы уменьшить продолжительность отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения", - говорится в сообщении.

 

Напомним, после российских обстрелов образовался дефицит электроэнергии, который прогнозируется и летом. В мае начались отключения света для населения как экстренные, так и по графику.

Социологи выяснили, что украинцы будут делать, если ситуация со светом в Украине будет ухудшаться. В частности, 54% опрошенных планируют использовать индивидуальные накопители электроэнергии, 43% – альтернативные источники энергии.

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Отключения светаДТЭК