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В Києві сьогодні виключатимуть світло: що відомо

Фото: у Києві сьогодні вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на вівторок, 1 листопада, енергопостачання в Києві відновили. Але його можуть вимикати через значний дефіцит в енергосистемі,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Енергопостачання в Києві відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - розповів він.

За даними Кличка, водопостачання в домівки киян також повністю повернули.

"Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - додав він.

Як повідомлялось, раніше з'явилися графіки відключення світла в Києві.

Нагадаємо, армія РФ атакувала українські міста ракетами близько 7 ранку 31 жовтня. Зокрема, у Києві під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня - читайте у підбірці РБК-Україна.

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КиївВіялові відключення