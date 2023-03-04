У Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як поводитися в таку погоду

У суботу, 4 березня, в Києві протягом дня будуть сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради, як поводитись в таку погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, в Україні опади не прогнозуються, лише на півночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом. При цьому синоптики попереджають про пориви вітру.

Нагадаємо, цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших у Києві з 1881 року.

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