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У Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як поводитися в таку погоду

Фото: у Києві сьогодні сильні пориви вітру (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 4 березня, в Києві протягом дня будуть сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради, як поводитись в таку погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, в Україні опади не прогнозуються, лише на півночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом. При цьому синоптики попереджають про пориви вітру.

Нагадаємо, цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших у Києві з 1881 року.

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