В Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як діяти в таку негоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють невеликі опади. Однак сьогодні слід очікувати на осіннє похолодання.

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