В Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як діяти в таку негоду

Протягом дня, 9 жовтня, в Києві очікуються сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Як повідомлялося, погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють невеликі опади. Однак сьогодні слід очікувати на осіннє похолодання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.