В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как действовать в такую непогоду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки. Однако сегодня следует ожидать осеннего похолодания.

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