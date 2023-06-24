В Києві сьогодні очікується гроза

"Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - зауважили в КМДА.

Куди звертатись у випадку перешкоди на дорозі

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звернутись до диспетчерської "Київавтодору", за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або в Київську службу порятунку: 0444303713.

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 20 червня у Києві та області була сильна злива з грозою. Тоді внаслідок влучання блискавки у житловий будинок під столицею - спалахнула пожежа.

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