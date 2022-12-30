У Києві сьогодні майже стільки ж людей, скільки було до війни, - Кличко

У Києві сьогодні мешкає майже стільки ж людей, скільки було у столиці України до початку російського вторгнення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми вважаємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 мільйона. Місто переповнене", - зазначив мер столиці. За словами Кличка, у Києві на сьогоднішній день мешкає близько 300 тисяч зареєстрованих переселенців з інших регіонів України.