У Києві сьогодні майже стільки ж людей, скільки було до війни, - Кличко

У Києві сьогодні мешкає майже стільки ж людей, скільки було у столиці України до початку російського вторгнення.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Ми вважаємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 мільйона. Місто переповнене", - зазначив мер столиці.
За словами Кличка, у Києві на сьогоднішній день мешкає близько 300 тисяч зареєстрованих переселенців з інших регіонів України.
Раніше стало відомо, що в період з 24 лютого цього року по 30 грудня через війну загинули 120 киян, серед яких п'ятеро дітей. Поранення отримали 495 мешканців, у тому числі також 30 дітей.
Також повідомлялося, що в Києві вдалося покращити ситуацію зі світлом. Столиця нарешті повернулася до стабілізаційних графіків відключення світла.
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