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У Києві сьогодні майже стільки ж людей, скільки було до війни, - Кличко

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 17:32
У Києві сьогодні майже стільки ж людей, скільки було до війни, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні мешкає майже стільки ж людей, скільки було у столиці України до початку російського вторгнення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми вважаємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 мільйона. Місто переповнене", - зазначив мер столиці.

За словами Кличка, у Києві на сьогоднішній день мешкає близько 300 тисяч зареєстрованих переселенців з інших регіонів України.

Раніше стало відомо, що в період з 24 лютого цього року по 30 грудня через війну загинули 120 киян, серед яких п'ятеро дітей. Поранення отримали 495 мешканців, у тому числі також 30 дітей.

Також повідомлялося, що в Києві вдалося покращити ситуацію зі світлом. Столиця нарешті повернулася до стабілізаційних графіків відключення світла.

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Київ Віталий Кличко
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