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В Киеве сегодня почти столько же людей, сколько было до войны, - Кличко

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 17:32
В Киеве сегодня почти столько же людей, сколько было до войны, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня проживает почти столько же людей, сколько было в столице Украины до начала российского вторжения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. Город переполнен", - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, в Киеве на сегодняшний день проживает около 300 тысяч зарегистрированных переселенцев из других регионов Украины.

Ранее стало известно, что в период с 24 февраля нынешнего года по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых - пятеро детей. Ранения получили 495 жителей, в том числе также 30 детей.

Также сообщалось, что в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Столица наконец вернулась к стабилизационным графикам отключения света.

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