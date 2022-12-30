В Киеве сегодня почти столько же людей, сколько было до войны, - Кличко

В Киеве сегодня проживает почти столько же людей, сколько было в столице Украины до начала российского вторжения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. Город переполнен", - отметил мэр столицы. По словам Кличко, в Киеве на сегодняшний день проживает около 300 тысяч зарегистрированных переселенцев из других регионов Украины.