У Києві сьогодні весь день застосовуватимуться графіки відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

В адміністрації зазначили, що це відбувається в столиці за рішенням "Укренерго".

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Чиновник також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми. В цьому контексті він закликав жителів столиці економити світло.

"Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!" - розповів він.

Як дізнатися графіки відключення світла у Києві

Нагадаємо, жителі столиці можуть дізнатися графік відключень за адресою проживання на сайтах компаній YASNO та ДТЕК.

На порталі YASNO треба обрати свій регіон, пункт "Графік можливих відключень" та ввести вулицю і номер будинку. Також можна скористатися чатботом у Telegram.

На сайті компанії ДТЕК графік за конкретною адресою можна подивитися у пункті меню "Відсутня електроенергія".

Додамо, що РБК-Україна писало про те, які будуть графіки відключення світла по Україні 21 травня, а також хто і коли сьогодні буде без електрики.