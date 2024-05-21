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В Киеве сегодня весь день будут применяться графики отключения света

Киев, Вторник 21 мая 2024 07:36
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В Киеве сегодня весь день будут применяться графики отключения света Фото: в Киеве 21 мая будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня, 21 мая, в течение всего дня будут применяться графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

В администрации отметили, что это происходит в столице по решению "Укрэнерго".

"По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая, в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточивания", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник также напомнил, что ограничение потребления электроэнергии является необходимой мерой сохранения стабильности энергосистемы. В этом контексте он призвал жителей столицы экономить свет.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!" - рассказал он.

Как узнать графики отключения света в Киеве

Напомним, жители столицы могут узнать график отключений по адресу проживания на сайтах компаний YASNO и ДТЭК.

На портале YASNO нужно выбрать свой регион, пункт "График возможных отключений" и ввести улицу и номер дома. Также можно воспользоваться чат-ботом в Telegram.

На сайте компании ДТЭК график по конкретному адресу можно посмотреть в пункте меню "Отсутствует электроэнергия".

Добавим, что РБК-Украина писало о том, какими будут графики отключения света по Украине 21 мая, а также кто и когда сегодня будет без электричества.

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Киев Отключения света График отключения света Энергетики
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