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В Києві скличуть Раду оборони через трагедію в Деснянському районі

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Четвер 01 червня 2023 16:30
В Києві скличуть Раду оборони через трагедію в Деснянському районі Фото: Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (facebook.com/kyivmva)
Автор: Сергій Пишкін

В п'ятницю, 2 червня, відбудеться засідання Ради оборони Києва під час якого порушать питання стану й використання споруд цивільного захисту в столиці.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА, яка цитує його слова.

"Ініціюємо скликання у п’ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання - обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві", - заявив Попко.

Нічний обстріл Києва та трагедія в Деснянському районі

Цієї ночі, 1 червня, Російська Федерація вдалась до чергових масованих ударів по території Києва. Під час обстрілів в різних районах столиці можна було почути вибухи та роботу ППО.

Через падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Як пізніше виявилось, загиблі намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обовʼязків голову Деснянського району.

Агентство розкривало усі подробиці трагедії, яка сталась в Деснянському районі Києва.

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