За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим із підприємцем та в січні 2024 року запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку з хворобами крові, аби чоловік отримав можливу призову на військову службу.

Вартість своїх послуг він оцінив у 388 тисяч гривень. Після отримання цієї суми ділок залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою роль для подальших незаконних заробітків.

Протягом січня-березня 2024 року члени погрожували потерпілому групі "відправкою на фронт", телефонували, надсилали "фейкові" скриншоти починаючи від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

Чоловіки під виглядом військових та співробітників ДБР, які організували фейкове утримання потерпілого та під погрозами, отримали від нього 600 тисяч гривень за "закриття питання" нібито за підготовку військового квитка.

Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправляти служити в Третю окрему штурмову бригаду в зоні найзапекліших бойових дій. І знову, аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші.

Загало учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн ​​гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину, в момент передачі 4 тисяч доларів фігурантів затримали.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві шахраї, видаючи себе за співробітників ТЦК та ДБР, ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень (t.me/pgo_gov_ua)