По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с болезнями крови, чтобы мужчина получил возможную призыв на военную службу.

Стоимость своих услуг он оценил в 388 тысяч гривен. После получения этой суммы делец привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, распределивших между собой роль для дальнейших незаконных заработков.

В течение января-марта 2024 года члены угрожали потерпевшему группе "отправкой на фронт", звонили по телефону, присылали "фейковые" скриншоты начиная от работников ТЦК, ждали пострадавшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности. Таким образом они заставляли мужчину платить им снова и снова.

Мужчины под видом военных и сотрудников ГБР, организовавших фейковое задержание потерпевшего и под угрозами, получили от него 600 тысяч гривен за "закрытие вопроса" якобы за подготовку военного билета.

Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, будто везут пострадавшего в один из районных ТЦК и после прохождения комиссии его отправлять служить в Третью отдельную штурмовую бригаду в зоне самых ожесточенных боевых действий. И снова, чтобы все уладить, с мужа требовали деньги.

В общем участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн ​​гривен.

В ходе контроля за совершением преступления, в момент передачи 4 тысячи долларов фигурантов задержали.

В настоящее время мужчинам доложено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников ТЦК и ГБР, обманули мужчину на 1,7 млн гривен (t.me/pgo_gov_ua)