Нагадаємо, під ранок 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву . У Подільському районі столиці внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки.

Його вже транспортували для подальшого знищення.

У Подільському районі столиці піротехніки ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети. Небезпечний боєприпас упав у дворі, поблизу житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

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