У Києві сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети (фото, відео)
12:12 21.11.2026 Сб
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Фото: у Києві сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети (ДСНС)
У Подільському районі Києва сапери ДСНС вилучили бойову частину балістичної ракети, якою росіяни атакували столиці вночі 21 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
У Подільському районі столиці піротехніки ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети.
Небезпечний боєприпас упав у дворі, поблизу житлових будинків.
Його вже транспортували для подальшого знищення.
Нагадаємо, під ранок 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву. У Подільському районі столиці внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки.