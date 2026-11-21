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В Подольском районе Киева саперы ГСЧС изъяли боевую часть баллистической ракеты, которой россияне атаковали столицы ночью 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В Подольском районе столицы пиротехники ГСЧС изъяли недетонированную боевую часть российской баллистической ракеты.



Опасный боеприпас упал во дворе, вблизи жилых домов. Его уже транспортировали для дальнейшего уничтожения. https://t.me/RBC_ua_news/212765