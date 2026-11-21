В Киеве саперы изъяли боевую часть российской баллистической ракеты (фото, видео)
12:12 21.11.2026 Сб
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Фото: в Киеве саперы изъяли боевую часть российской баллистической ракеты (ГСЧС)
В Подольском районе Киева саперы ГСЧС изъяли боевую часть баллистической ракеты, которой россияне атаковали столицы ночью 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .
В Подольском районе столицы пиротехники ГСЧС изъяли недетонированную боевую часть российской баллистической ракеты.
Опасный боеприпас упал во дворе, вблизи жилых домов.
Его уже транспортировали для дальнейшего уничтожения.
Напомним, под утро 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате атаки загорелись два частных жилых дома.