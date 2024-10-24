У Києві розповіли про збиття російських безпілотників цієї ночі та зробили попередження

Цієї ночі силами та засобами ППО були ліквідовані усі російські дрони-камікадзе, які загрожували Києву. Натомість в області триває бойова робота із відбиття ворожої повітряної атаки.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Чиновник звернув увагу, що нинішня "Шахедна" атака на столицю стала вже 14-ю з початку жовтня.
Російські окупанти запускали баражуючі боєприпаси на Київ з Курської області, а на столицю безпілотники противника заходили "переважно з північного і північно-східного напрямку".
"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин", - розповів начальник КМВА.
Він наголосив, що силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка дронів противника.
"Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - сказав Попко та додав, що точну кількість та тип російських безпілотників оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ пізніше.
Чиновник також розповів, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих у Києві не надходила, й дані оперативного зведення "оновлюються та уточнюються".
"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями", - йдеться у зверненні керівника КМВА..
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 жовтня росармія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед", й у низці областей була оголошена тривога.
Що стосується Києва, то сирени лунали спочатку близько десятої вечора у середу, потім - приблизно о 01.40, а також близько пів на шосту ранку.
Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області, у столиці також було чути вибухи.
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