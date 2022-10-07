До Києва прийшло "бабине літо". Кліматологи розповіли, як довго воно триватиме

З 6 жовтня в Києві встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як повідомляло РБК-Україна, тривалі періоди сухої та теплої погоди восени називаються " бабиним літом ". Зазвичай вони спостерігаються у жовтні-листопаді. Про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів вдень.

"Бабине літо" триватиме до переходу цього показника через 11,5 градусів у бік зниження, повідомили кліматологи.

Як зазначили обсерваторії, середньодобова температура повітря у четвер перевищила 11,5 градусів тепла.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня 2022 року у Києві становила 12,7 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму на 2,2 градусів.

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