До Києва прийшло "бабине літо". Кліматологи розповіли, як довго воно триватиме
З 6 жовтня в Києві встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Як зазначили обсерваторії, середньодобова температура повітря у четвер перевищила 11,5 градусів тепла.
"Бабине літо" триватиме до переходу цього показника через 11,5 градусів у бік зниження, повідомили кліматологи.
Як повідомляло РБК-Україна, тривалі періоди сухої та теплої погоди восени називаються "бабиним літом". Зазвичай вони спостерігаються у жовтні-листопаді. Про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів вдень.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня 2022 року у Києві становила 12,7 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму на 2,2 градусів.
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