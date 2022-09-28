У Києві розпочався аукціон з рідкісними картинами Івана Марчука, Миколи Глущенка, Марії Примаченко та інших митців України

З 28 вересня до 6 жовтня 2022 у залі аукціонного дому GOLDENS (вул. Л. Первомайського, 4) пройдуть осінні торги українського колекційного мистецтва.

До добірки аукціону №52 "CLASSIC & CONTEMPORARY ART" увійшло близько 40 живописних, графічних творів та скульптур найвідоміших українських митців ХХ-ХХІ століть. Серед творів збірки багато робіт мають велику виставкову історію та провенанс, опубліковано у книгах та альбомах, брали участь у різних виставках та проєктах, що безумовно вказує на їх високу цінність.

Передаукціонна виставка та тихий аукціон CLASSIC & CONTEMPORARY ART розпочне свою роботу вже 28 вересня. Експозицію можна буде побачити до 6 жовтня включно. Ставки на лоти приймаються в режимі тихого аукціону в залі експозиції та на сайті www.gs-art.com в розділі каталогу 52-го аукціону. Зробити ставки на лоти аукціону можна до 19:00 6 жовтня.

Серед ТОП-лотів аукціону представлено рідкісний індустріальний пейзаж Миколи Глущенка "На Канівській ГЕС" (1976). Індустріальна тематика цього неперевершеного майстра-пейзажиста справді рідка знахідна серед колекціонерів, адже і подібних сюжетів автор створив дуже мало. У традиційній для Глущенка імпресіоністській манері він зумів перетворити суворий сюжет у яскравий та легкий пейзаж, який хочеться досліджувати.

Визначний також твір іншого відомого українського пейзажиста, засновника закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая "Синевир. Полонина Рожок" (1951). Захоплений жанровими сценами з народного життя, у післявоєнний період Бокшай плідно працював над створенням величного образу природи рідкого краю. Поєднавши народні звичаї та красу Карпат, Йосип Бокшай створив серію робіт музейного рівня. Ідентична за сюжетом робота "Синевир. Полонина Рожок" (1950) представлена в експозиції Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.

Іншим топ-лотом збірки аукціону є колекційний твір Івана Марчука "Ця оселя відкрита для вас" ("Не минайте оселю мою"). Створена у 2003 році, робота входить до циклу "Пейзажі", яка охоплює півстолітній творчий діапазон митця. Виконана у власній унікальній техніці Марчука - пльонтанізм, ця робота має виключну колекційну цінність, адже більшість таких творів знаходяться у колекції самого Івана Марчука, який, як відомо, свої найкращі твори береже для музею. Представлена на аукціоні робота, була експонована на багатьох виставках, а також опублікована у трьох альбомах автора.

Доповнює перелік унікальних лотів експозиції робота Марії Примаченко "Виросли квиточки у малому горщіку радвать малих діточок" (1986). Робота з серії улюбленої тематики авторки – квіти. Марія Примаченко часто говорила: "Роблю сонячні квіти тому, що людей люблю, творю на радість, на щастя людям, щоб всі народи один одного любили, щоб жили вони, як квіти по всій землі...". Переосмислення цих слів найвідомішою української художниці зараз, надає додаткового змісту роботі. Представлений на аукціону твір був опублікований в альбомі "Марія Приймаченко. Мистецький альбом з приватних колекцій".

Центральними лотами у блоці Класичного мистецтва стали: унікальний "Нічний пейзаж" (1930-і) другого головного закарпатського митця Адальберта Ерделі; яскравий гірський пейзаж Гаврила Глюка "Карпати" (1975); барвистий шедевр відомого авангардиста-шістдесятника Ференца Семана "Садові квіти" (1984) та жанрова композиція "Зустріч у полі" (1940-і) Романа Сельського та інші.

Колекція робіт митців-емігрантів також є важливою частиною збірки. Можна взяти участь у торгах за колекційні роботи Василя Хмелюка "Paysage à Tavers (Пейзаж в Тавері)" (1960-і); Якова Шапіро "Вулик (La Ruche)" (1947); Сімхи Сімхович "Натюрморт з квітами та фруктами" (1930); Михайла Ткаченка "Сільська вуличка (Франція)" (1910-і).

Поповнити свою колекцію можна буде і винятково колекційними топ-лотами блоку сучасного мистецтва - "Guantanamera" (1995) Марини Скугарєвої, "Дзвінок" (1993) Іллі Чичкана, диптихом Сергія Святченка "Visual Information" (1990), "Вулиця Десятинна" (2001) Тетяни Голембієвської, "Натюрморт #2" (2022) Юрія Коваля та інші.

Також на торги буде виставлено чотири різноманітні скульптурні твори, серед яких "Елегія" Михайла Цвєткова, "Ємність ІІ" Назара Білика, "Каїн і Авель" Юрія Багаліки та "Відхляючись назад" Олександра Сухоліта.

Онлайн каталог аукціону буде доступний з 27 вересня на сайті аукціонного дому GOLDENS www.gs-art.com.

За результатами аукціону частину коштів з прибутку аукціонний дім спрямує на підтримку ЗСУ.