В Киеве начался аукцион с редкими картинами Ивана Марчука, Николая Глущенко, Марии Примаченко и других художников Украины

С 28 сентября по 6 октября 2022 года в зале аукционного дома GOLDENS (ул. Л. Первомайского, 4) пройдут осенние торги украинского коллекционного искусства.

В подборку аукциона №52 "CLASSIC & CONTEMPORARY ART" вошло около 40 живописных, графических произведений и скульптур известнейших украинских художников ХХ-ХХІ веков. Среди произведений сборника многие работы имеют большую выставочную историю и провенанс, опубликованы в книгах и альбомах, участвовали в различных выставках и проектах, что, безусловно, указывает на их высокую ценность.

Предаукционная выставка и тихий аукцион CLASSIC & CONTEMPORARY ART откроется уже 28 сентября. Экспозицию можно увидеть до 6 октября включительно. Ставки на лоты принимаются в режиме тихого аукциона в зале экспозиции и на сайте www.gs-art.com в разделе каталога 52 аукциона. Сделать ставки на лоты аукциона можно до 19:00 6 октября.

Среди ТОП-лотов аукциона представлен редкий индустриальный пейзаж Николая Глущенко "На Каневской ГЭС" (1976). Индустриальная тематика этого непревзойденного мастера-пейзажиста действительно редкая находчивая среди коллекционеров, ведь и подобных сюжетов автор создал очень мало. В традиционной для Глущенко импрессионистской манере он сумел превратить суровый сюжет в яркий и легкий пейзаж, который хочется исследовать.

Выдающимся также произведение другого известного украинского пейзажиста, основателя закарпатской школы живописи Иосифа Бокшая "Синевир. Полонина Рожок" (1951). Увлеченный жанровыми сценами из народной жизни, в послевоенный период Бокшай плодотворно работал над созданием величественного образа природы редкого края. Совместив народные обычаи и красоту Карпат, Иосиф Бокшай создал серию работ музейного уровня. Идентична по сюжету работа "Синевир. Полонина Рожок" (1950) представлена в экспозиции Закарпатского областного художественного музея им. И. Бокшая.

Другим топ-лотом сборника аукциона является коллекционное произведение Ивана Марчука "Этот дом открыт для вас" ("Не минуйте жилище мое"). Созданная в 2003 году, работа входит в цикл "Пейзажи", охватывающий полувековой творческий диапазон художника. Выполнена в собственной уникальной технике Марчука – плентанизм, эта работа имеет исключительную коллекционную ценность, ведь большинство таких произведений находятся в коллекции самого Ивана Марчука, который, как известно, свои лучшие произведения хранит для музея. Представленная на аукционе работа была экспонирована на многих выставках, а также опубликована в трех альбомах автора.

Дополняет перечень уникальных лотов экспозиции работа Марии Примаченко "Выросли билетики в малом горшке радовать малышей" (1986). Работа по серии любимой тематики автора – цветы. Мария Примаченко часто говорила: "Делаю солнечные цветы потому, что людей люблю, творю на радость, к счастью людям, чтобы все народы друг друга любили, чтобы жили они, как цветы по всей земле...". Переосмысление этих слов самой известной украинской художницы сейчас придает дополнительное содержание работе. Представленное на аукционе произведение было опубликовано в альбоме "Мария Приймаченко. Художественный альбом из частных коллекций".

Центральными лотами в блоке Классического искусства стали: уникальный "Ночной пейзаж" (1930-е) второго главного закарпатского художника Адальберта Эрдели; яркий горный пейзаж Гаврила Глюка "Карпаты" (1975); красочный шедевр известного авангардиста-шестидесятника Ференца Семана "Садовые цветы" (1984) и жанровая композиция "Встреча в поле" (1940-е) Романа Сельского и другие.

Коллекция работ художников-эмигрантов также является важной частью сборника. Можно принять участие в торгах за коллекционные работы Василия Хмелюка "Paysage à Tavers (Пейзаж в Тавере)" (1960-е); Якова Шапиро "Улей (La Ruche)" (1947); Симхи Симхович "Натюрморт с цветами и фруктами" (1930); Михаила Ткаченко "Сельская улочка (Франция)" (1910-е).

Пополнить свою коллекцию можно будет и исключительно коллекционными топ-лотами блока современного искусства - "Guantanamera" (1995) Марины Скугаревой, "Звонок" (1993) Ильи Чичкана, диптихом Сергея Святченко "Visual Information" (1990), "Улица Десятинная") Татьяны Голембиевской, "Натюрморт #2" (2022) Юрия Коваля и другие.

Также на торги будут выставлены четыре разнообразных скульптурных произведения, среди которых "Элегия" Михаила Цветкова, "Емкость ІІ" Назара Билыка, "Каин и Авель" Юрия Багалики и "Отхляясь назад" Александра Сухолита.

Онлайн каталог аукциона будет доступен с 27 сентября на сайте аукционного дома GOLDENS www.gs-art.com.

По результатам аукциона часть средств на прибыль аукционный дом направит в поддержку ВСУ.