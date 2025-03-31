У Києві розквітають сакури та магнолії: де їх можна побачити (фото)

У Києві стартував сезон цвітіння сакур і магнолій. Перші дерева вже розквітли у Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах столиці, а незабаром квітучими стануть усі райони міста.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначають, що щороку навесні Київ перетворюється на справжній квітучий сад. Уже розпочався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.
Сакури та магнолії можна побачити не лише у ботанічних садах імені академіка Фоміна та М. М. Гришка, а й у численних парках та скверах по всьому місту.
У Києві розквітають сакури та магнолії (фото: КМДА)
Сакури ростуть у багатьох районах Києва, зокрема:
Магнолії також можна побачити у багатьох місцях, зокрема:
Цвітіння сакур і магнолій у Києві триватиме близько двох тижнів. Це чудова нагода насолодитися весняною атмосферою та зробити яскраві фото серед квітучих дерев.
Нагадаємо, у січні 2025 року в Києві зафіксовано аномально теплу погоду, що призвело до передчасного цвітіння сакур у різних районах міста. Зокрема, цвітіння спостерігалося в Дніпровському, Оболонському та Печерському районах.
Фахівці пояснюють це явище незвично високими температурами для січня, які відповідали показникам кінця березня. Вони також застерігають, що передчасне цвітіння може негативно вплинути на дерева, оскільки виснажує їхні ресурси та підвищує ризик пошкодження морозами.
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