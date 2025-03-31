У Києві розквітають сакури та магнолії: де їх можна побачити (фото)

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначають, що щороку навесні Київ перетворюється на справжній квітучий сад. Уже розпочався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.

Сакури та магнолії можна побачити не лише у ботанічних садах імені академіка Фоміна та М. М. Гришка, а й у численних парках та скверах по всьому місту.

У Києві розквітають сакури та магнолії (фото: КМДА)

Де шукати квітучі сакури

Сакури ростуть у багатьох районах Києва, зокрема:

Голосіївський район - сквер на вул. Івана Федорова, біля ВДНГ, сквер Героїв Маріуполя;

сквер на вул. Івана Федорова, біля ВДНГ, сквер Героїв Маріуполя; Дарницький район - парк Партизанської слави;

парк Партизанської слави; Деснянський район - парк "Кіото", парк імені Сержа Лифаря, сквер на вул. Олександри Екстер;

парк "Кіото", парк імені Сержа Лифаря, сквер на вул. Олександри Екстер; Дніпровський район - парк "Перемога", Дарницька площа, бульвар Верховної Ради;

парк "Перемога", Дарницька площа, бульвар Верховної Ради; Оболонський район - парк "Наталка", "Сад Каменів", парк "Пуща-Водиця";

парк "Наталка", "Сад Каменів", парк "Пуща-Водиця"; Печерський район - Наводницький парк, бульвар Липський, сквер імені Марії Заньковецької;

Наводницький парк, бульвар Липський, сквер імені Марії Заньковецької; Подільський район - Куренівський парк, сквер біля кінотеатру "Жовтень", Контрактова площа;

Куренівський парк, сквер біля кінотеатру "Жовтень", Контрактова площа; Святошинський район - парк "Совки", парк "Гамбурзький";

парк "Совки", парк "Гамбурзький"; Солом’янський район - парк "Відрадний", парк Захисників України;

парк "Відрадний", парк Захисників України; Шевченківський район - парк імені Тараса Шевченка, Володимирська гірка, сквер біля Золотих воріт.

Де знайти магнолії

Магнолії також можна побачити у багатьох місцях, зокрема:

Голосіївський район - Голосіївський парк імені Максима Рильського;

Голосіївський парк імені Максима Рильського; Дарницький район - парк Партизанської слави, парк Воїнів-інтернаціоналістів;

парк Партизанської слави, парк Воїнів-інтернаціоналістів; Деснянський район - парк "Кіото", парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото", парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича; Дніпровський район - парк "Перемога", парк "Аврора", Труханів острів;

парк "Перемога", парк "Аврора", Труханів острів; Оболонський район - парк "Наталка", парк на вул. Бережанській;

парк "Наталка", парк на вул. Бережанській; Печерський район - сквер імені Марії Заньковецької;

сквер імені Марії Заньковецької; Подільський район - сквер на площі Щекавицькій;

сквер на площі Щекавицькій; Святошинський район - сквер імені Василя Стуса;

сквер імені Василя Стуса; Солом’янський район - парк "Відрадний", парк "Орлятко";

парк "Відрадний", парк "Орлятко"; Шевченківський район - парк "Володимирська гірка", Сирецький парк.

Цвітіння сакур і магнолій у Києві триватиме близько двох тижнів. Це чудова нагода насолодитися весняною атмосферою та зробити яскраві фото серед квітучих дерев.