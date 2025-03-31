В Киеве расцветают сакуры и магнолии: где их можно увидеть (фото)

В Киеве стартовал сезон цветения сакур и магнолий. Первые деревья уже расцвели в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах столицы, а вскоре цветущими станут все районы города.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отмечают, что ежегодно весной Киев превращается в настоящий цветущий сад. Уже начался период цветения сакур и магнолий, который продлится около двух недель, в зависимости от вида дерева.
Сакуры и магнолии можно увидеть не только в ботанических садах имени академика Фомина и Н. Н. Гришко, но и в многочисленных парках и скверах по всему городу.
В Киеве расцветают сакуры и магнолии (фото: КГГА)
Сакуры растут во многих районах Киева, в частности:
Магнолии можно увидеть во многих местах, в частности:
Цветение сакур и магнолий в Киеве продлится около двух недель. Это прекрасная возможность насладиться весенней атмосферой и сделать яркие фото среди цветущих деревьев.
Напомним, в январе 2025 года в Киеве зафиксирована аномально теплая погода, что привело к преждевременному цветению сакур в разных районах города. В частности, цветение наблюдалось в Днепровском, Оболонском и Печерском районах.
Специалисты объясняют это явление необычно высокими температурами для января, которые соответствовали показателям конца марта. Они также предостерегают, что преждевременное цветение может негативно повлиять на деревья, поскольку истощает их ресурсы и повышает риск повреждения морозами.
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