У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

Через нову повітряну атаку Росії на Київ, яка відбулася вранці 10 вересня, постраждали щонайменше троє цивільних.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами мера, медиків викликали до Голосіївського району Києва.
"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали", - написав Кличко.
Він також додав, що медики вже приїхали та надають людям усю необхідну допомогу.
Варто зазначити, що сьогодні близько 09:33 міський голова повідомив про падіння ворожого безпілотника у Голосіївському районі.
На той момент про жертв і постраждалих не повідомлялося. Кличко також зазначив, що цього разу обійшлося без пожежі.
"У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив мер вранці.
Оновлено о 11:33
Глава "Нафтогазу" Сергій Федоренко уточнив, що російський реактивний шахед атакував АЗК Укрнафта.
Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)
Він звернув увагу на те, що в цьому ударі не було жодного військового сенсу, а лише банальний терор ворога та спроба залякати людей.
Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)
"Відповідно до правил безпеки, автозаправний комплекс в момент повітряної тривоги не працював. Персонал та клієнти залишили територію АЗК. На жаль, є інформація про постраждалих серед людей, які знаходились поруч із АЗК", - заявив Федоренко.
Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)
У ДСНС повідомили, що внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, а також була пошкоджена зупинка громадського транспорту. Крім того, виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.
Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)
Після повторного влучання спалахнули дизельні генератори.
Рятувальники оперативно загасили всі осередки займання.
Оновлено о 11:43
Кличко заявив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці.
"Трьох поранених медики госпіталізували", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки ворожих цілей сили ППО встигли знешкодити під час нічної атаки РФ 10 вересня.
Також стало відомо, що поки Україна має два варіанти захисту від російської балістики.