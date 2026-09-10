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У Києві російський дрон упав на територію АЗС, є постраждалі

11:08 10.09.2026 Чт
2 хв
Медики вже надають допомогу потерпілим
aimg Юлія Капітонова
Фото: У столиці повідомляють про потерпілих (Getty Images)

Через нову повітряну атаку Росії на Київ, яка відбулася вранці 10 вересня, постраждали щонайменше троє цивільних.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, медиків викликали до Голосіївського району Києва.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали", - написав Кличко.

Він також додав, що медики вже приїхали та надають людям усю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що сьогодні близько 09:33 міський голова повідомив про падіння ворожого безпілотника у Голосіївському районі.

На той момент про жертв і постраждалих не повідомлялося. Кличко також зазначив, що цього разу обійшлося без пожежі.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив мер вранці.

Оновлено о 11:33

Глава "Нафтогазу" Сергій Федоренко уточнив, що російський реактивний шахед атакував АЗК Укрнафта.

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

Він звернув увагу на те, що в цьому ударі не було жодного військового сенсу, а лише банальний терор ворога та спроба залякати людей.

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

"Відповідно до правил безпеки, автозаправний комплекс в момент повітряної тривоги не працював. Персонал та клієнти залишили територію АЗК. На жаль, є інформація про постраждалих серед людей, які знаходились поруч із АЗК", - заявив Федоренко.

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

У ДСНС повідомили, що внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, а також була пошкоджена зупинка громадського транспорту. Крім того, виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

Наслідки атаки РФ на АЗС у Києві 10 вересня (Фото: dsns_telegram)

Після повторного влучання спалахнули дизельні генератори.

Рятувальники оперативно загасили всі осередки займання.

Оновлено о 11:43

Кличко заявив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці.

"Трьох поранених медики госпіталізували", - уточнив він.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів