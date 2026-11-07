У Києві родичі полеглих воїнів ТрО висадили дерева в ботсаду Гришка (фото)

У Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві родичі загиблих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ висадили дерева в пам’ять про своїх полеглих рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне звернення Сил територіальної оборони ЗСУ.

Акція об’єднала родини загиблих захисників, які входять до Спілки ветеранів російсько-української війни Деснянського району. Як розповів голова спілки, генерал-лейтенант Олег Нишпор, вона об’єднує близько 300 родин. Їхній спільний чат у Viber має назву "Єдина родина".

Рідні полеглих воїнів ТрО висадили дерева пам’яті в ботанічному саду (фото: ТРО МЕДІА)

Дружина загиблого військовослужбовця 127-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Володимира Клепака Віта Клепак висадила на його згадку грушу. У цьому ботанічному саду донька подружжя часто гуляє з собакою, яку любив Володимир.

За словами Віти, на початку повномасштабного вторгнення її чоловік разом із сином пішов до військкомату. Володимир був мисливцем, на момент загибелі йому було 59 років. Без батька та дідуся залишилися троє дітей і двоє онуків.

Сім’ї воїнів ТрО висадили дерева пам'яті в столичному ботсаду (фото: ТРО МЕДІА)

Рішення долучитися до територіальної оборони Володимир ухвалив без обговорення з родиною. Як згадує дружина, на початку вторгнення все було зрозуміло й без слів.

Інше дерево на згадку про загиблого сина висадила Ірина Косарь - мама військовослужбовця 207-го батальйону 241-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Юрія Косаря з позивним "Меджик".

У ботанічному саду Києва з'явилася алея пам'яті загиблих бійців ТрО (фото: ТРО МЕДІА)

За словами жінки, син загинув на Донеччині, однак родина досі не знає всіх обставин його загибелі. Протягом десяти місяців близькі шукали Юрія та сподівалися на його повернення. Лише 30 вересня 2025 року, після чергового обміну тілами, збіглася ДНК.

Ще під час пошуків сина Ірина посадила вдома квітку. Вона вирішила, що якщо рослина виживе, то Юрій повернеться. Квітка прижилася і розрослася, однак після звістки про загибель сина з неї опало все листя.

Для пам’яті про Юрія родина обрала черемху.

"Як не маємо онуків, нехай це дерево коріння пускає. Ми обрали черемху. Символ ніжності, молодості, кохання", - розповіла Ірина Косарь.

Командувач ТрО долучився до висадки дерев пам'яті родинами загиблих захисників (фото: ТРО МЕДІА)

У заході також взяв участь командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута, який прийшов на запрошення родин загиблих захисників.

Він запитав Ірину Косарь, чи залишилися в родини невирішені питання. Жінка попросила з’ясувати обставини загибелі сина.

У відповідь командувач повідомив, що нещодавно підписав подання на державну нагороду для Юрія. За його словами, у документі детально описані обставини загибелі військовослужбовця. Також він запропонував провести окрему зустріч із матір’ю загиблого, запросивши на неї представників бригади та батальйону.