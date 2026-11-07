В Киеве родственники павших воинов ТрО высадили деревья в ботсаду Гришко (фото)

В Национальном ботаническом саду имени Н. Гришко в Киеве родственники погибших военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ высадили деревья в память о своих павших родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение Сил территориальной обороны ВСУ.

Акция объединила семьи погибших защитников, которые входят в Союз ветеранов российско-украинской войны Деснянского района. Как рассказал председатель союза, генерал-лейтенант Олег Нишпор, организация объединяет около 300 семей. Их общий чат в Viber называется "Єдина родина".

Родные павших воинов ТрО высадили деревья памяти в ботаническом саду (фото: ТРО МЕДИА)

Жена погибшего военнослужащего 127-го батальона 112-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Владимира Клепака Вита Клепак высадила в память о муже грушу. В этом ботаническом саду дочь супругов часто гуляет с собакой, которую любил Владимир.

По словам Виты, в начале полномасштабного вторжения ее муж вместе с сыном отправился в военкомат. Владимир был охотником, на момент гибели ему было 59 лет. Без отца и дедушки остались трое детей и двое внуков.

Семьи воинов ТрО высадили деревья памяти в столичном ботсаду (фото: ТРО МЕДИА)

Решение присоединиться к территориальной обороне Владимир принял, не обсуждая его с семьей. Как вспоминает жена, в начале вторжения все было понятно и без слов.

Еще одно дерево в память о погибшем сыне высадила Ирина Косарь - мама военнослужащего 207-го батальона 241-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Юрия Косаря с позывным "Меджик".

В ботаническом саду Киева появилась аллея памяти погибших бойцов ТрО (фото: ТРО МЕДИА)

По словам женщины, сын погиб в Донецкой области, однако семья до сих пор не знает всех обстоятельств его гибели. В течение десяти месяцев близкие искали Юрия и надеялись на его возвращение. Только 30 сентября 2025 года, после очередного обмена телами, было установлено совпадение ДНК.

Еще во время поисков сына Ирина посадила дома цветок. Она решила, что если растение выживет, то Юрий вернется. Цветок прижился и разросся, однако после известия о гибели сына с него опали все листья.

В память о Юрии семья выбрала черемуху.

"Если у нас нет внуков, пусть это дерево пускает корни. Мы выбрали черемуху. Символ нежности, молодости, любви", - рассказала Ирина Косарь.

Командующий ТрО присоединился к высадке деревьев памяти семьями погибших защитников (фото: ТРО МЕДИА)

В мероприятии также принял участие командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута, который пришел по приглашению семей погибших защитников.

Он спросил Ирину Косарь, остались ли у семьи нерешенные вопросы. Женщина попросила выяснить обстоятельства гибели сына.

В ответ командующий сообщил, что недавно подписал представление к государственной награде для Юрия. По его словам, в документе подробно описаны обстоятельства гибели военнослужащего. Также он предложил провести отдельную встречу с матерью погибшего, пригласив на нее представителей бригады и батальона.