У Києві різко змінилася погода: заливає сильна злива з градом (фото, відео)

Зокрема, близко години тому в "Українському гідрометеорологічному центрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області та місту Києву.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 08 червня та вночі 09 червня гроза. 1-й рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йшлося у повідомленні.

Станом на 18:25 у мережі почали ширитися кадри, на яких видно сильний дощ та град.

Причому злива настільки сильна, що у деяких районах столиці не видно сусідні домівки. Також повідомляється, що в низці районів падають дерева.

Також повідомляється, що через різку зміну погоди, переходи Києва переповнені людьми.