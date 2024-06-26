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У Києві на ринку "Юність" почалась масштабна пожежа (відео)

Середа 26 червня 2024 20:22
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У Києві на ринку "Юність" почалась масштабна пожежа (відео) Ілюстративне фото: на ринку "Юність" почалась пожежа 26 червня t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа почалась ввечері середи, 26 червня, на території ринку "Юність", що на Лісовому масиві у місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

На опублікованих відео з місця подій видно, що над ринком піднімається чорний стовб диму. Однак станом на 20:20 причини пожежі та що саме палає - не відомо.

За словами очевидців, на ринку палає склад. Чи є постраждалі в результаті пожежі - також не відомо.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в одному з багатоквартирних будинків Вишгорода, що у Київській області, сталася пожежа на одному з верхніх поверхів. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, врятували понад 80 людей, серед яких є діти.

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Київ Пожежа ДСНС
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