У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації: ВЛК працюватимуть цілодобово

У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації. Військово-лікарські комісії у столиці проводитимуть медичні огляди цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.
Сьогодні, 28 серпня, провели засідання Ради оборони Києва, на якому розглянути питання мобілізації для забезпечення безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.
Був уточнений склад центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників районних держадміністрацій, районних ТЦК та СП, районних управлінь Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.
Також уточнили режим роботи об’єднаних центрів мобілізації для проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.
"Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації", - йдеться у повідомленні КМВА.
Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії дії загальна мобілізація та воєнний стан. На початку серпня їх дії продовжили ще на 90 днів - до 9 листопада 2024 року.
Також зазначимо, що 18 травня 2024 набув чинності новий закон про мобілізації в Україні. За оновленими законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні були оновити свої облікові дані. Для цього, зокрема, запустили електронний кабінет військовозобов'язаного - мобільний застосунок "Резерв+".
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