RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве реорганизовали работу центров мобилизации: ВВК будут работать круглосуточно

Фото: в Киеве ВВК будут работать круглосуточно (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве реорганизовали работу центров мобилизации. Военно-врачебные комиссии в столице будут проводить медицинские осмотры круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Сегодня, 28 августа, провели заседание Совета обороны Киева, на котором было рассмотрено вопрос мобилизации для обеспечения непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

Был уточнен состав центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей районных госадминистраций, районных ТЦК и СП, районных управлений Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий. 

Также уточнили режим работы объединенных центров мобилизации для проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в срок, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

"Обратили внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", - говорится в сообщении КГВА.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России действия всеобщая мобилизация и военное положение. В начале августа их действия продлили еще на 90 дней - до 9 ноября 2024 года.

Также отметим, что 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные. Для этого, в частности, запустили электронный кабинет военнообязанного - мобильное приложение "Резерв+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВЛКМобилизация в Украине