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У Києві пройде Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025: подробиці

Фото: у Києві пройде Український будівельно-інвестиційний конгрес 2025 (ubc-ua.info)
Автор: Олександр Мороз

Стратегічне перезавантаження економіки, нові ринки, залучення капіталу та відбудова країни – ws виклики стають ключовими драйверами Українського Будівельно - Інвестиційного Конгресу 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт заходу.

Під гаслом Invest in Ukraine захід стане епіцентром ділових переговорів між українськими та міжнародними інвесторами, бізнес-лідерами, представниками уряду та експертної спільноти.

Організатор Конгресу - Медіа Група DMNTR — українська компанія, що спеціалізується в сферах архітектури, дизайну, будівництва та бізнесу. Впродовж 25 років, вона об’єднує друковані, цифрові та івент-проєкти, що діють в Україні, а саме: Український Будівельний Конгрес, Українська Будівельна Премія Року, Архітектурно Будівельна Премія - Творець Року, Конкурс Інтер’єр Року, UUA та багато іншого.

Медіа група DMNTR – створює унікальну платформу, що поєднає понад 6000 учасників:

  • Глобальні інвестори та венчурні фонди, які оцінюють перспективи українського ринку.
  • Представники уряду, що окреслюють дорожню карту реформ та інвестиційних стимулів.
  • Засновники успішних бізнесів, які вже реалізують масштабні проєкти попри виклики.
  • Девелопери, банки, IT-компанії, логістичні хаби – ті, хто формує нову економічну реальність.

Головні теми конгресу: де шукати прибуткові можливості?

  • Технології та стартапи – чи стане Україна лідером цифрової трансформації?
  • Фінанси та капітал – які галузі стануть магнітом для глобальних інвестицій?
  • Логістика та нерухомість – нові можливості для міжнародних гравців.
  • Агроінвестиції – як технології змінюють українське сільське господарство?
  • Енергетика – де Україна може диктувати тренди?
  • Туризм та готельний бізнес – як перезавантажується індустрія гостинності?

Спеціальний блок UkraineAGRO – найбільша аграрна конференція, що презентує інновації у сільському господарстві, агротехнічні розробки та сучасні моделі фермерства.

Що очікує учасників?

  • Серія стратегічних дискусій із найвпливовішими гравцями ринку.
  • Практичні кейси від провідних підприємців та інвесторів.
  • Ексклюзивні знайомства та закриті переговори між топовими гравцями.
  • Інсайти про фінансування, венчурний капітал, державно-приватне партнерство.

Серед спікерів – топові урядовці, міжнародні інвестори та бізнес-лідери:
Спікери Українського Інвестиційного Конгресу 2025

Політики та урядовці:

  • Віталій Коваль – Міністр аграрної політики та продовольства України;

  • Кисилевський Дмитро – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

  • Безкаравайний Ігор – Заступник Міністра економіки України;

  • Віталій Кіндратів – заступник Міністра економіки України;

  • Осьмачко Оксана – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;

  • Людмила Шемелинець – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;

  • Дмитро Кисилевський – заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;

  • Чорноморов Артем – Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в АПК;

  • Марчук Денис – Заступник голови Всеукраїнської агарної ради;

  • Романюк Роман – заступник голови Волинської ОВА;

  • Валерій Ткачов – Заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці";

  • Ольга Трофимцева – президентка Української Агрoпродовольчої платформи.

Девелопери та забудовники:

  • Ігор Гуда – засновник "Креатор-Буд";

  • Вавриш Андрій – СЕО Saga Development;

  • Тетяна Шульга-Забельська – Керуюча партнерка Спільноти девелоперів житла RED Community;

  • Давимука Роман – СЕО Avalon;

  • Андреас Ібель – президент Build Europe, європейської федерації будівельників.

Банківська сфера та фінанси:

  • Євгеній Мецгер – Голова правління Укрфінжитло;

  • Олег Приходько – Голова правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

  • Лариса Бондарєва – заступниця голови правління Райффайзен Банку, відповідальна за корпоративний бізнес;

  • Юрій Козак – директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку;

  • Емал Бахтарі – директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку;

  • Тетяна Корнієнко – директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку;

  • Юрій Каціон – заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес;

  • Віктор Манзар – директор з провадження ІТ-рішень Райффайзен Банку;

  • Олександра Прохорчук – директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку.

Інвестори та підприємці:

  • Дмитро Карпіловський – професійний full-time інвестор, засновник УкрІнвестКлуб;

  • Олексій Волошин – CEO керуючої компанії Edem Family;

  • Михайло Пацан – підприємець, інвестор, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій;

  • Микола Шевстов – підприємець, співвласник та СЕО SHEVTSOV.AI;

  • Руслан Линник – General Partner в фонді Majinx Capital, Founder Majinx Labs;

  • Валентина Гречка – Partner of Investment company INTELEVRAZ.

Аграрний сектор:

  • Михайло Різак – директор по взаємодії з органами влади "Нібулон";

  • Сергій Калтутін  Директор з логістики «НІБУЛОН»;

  • Козаченко Леонід – Президент ВГО "Українська аграрна конфедерація";

  • Олександр Чорний – співзасновник «Перший земельний інвестиційний фонд» та сервісу земельних інвестицій Zeminvest;

  • Андрій Микитів – ІП "Марижани".

Бізнес та консалтинг:

  • Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group;

  • Анатолій Амелін – Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF);

  • Григорій Кукуруза – економіст Ukraine Economic Outlook;

  • Михайло Орленко – Виконавчий директор Асоціації "Українські виробники світлопрозорих конструкцій";

  • Сергій Пасічник – співвласник компанії Glasso;

  • Тімакіна Лілія – Керуючий партнер ТМК Лігал Сервіс.

Індустріальні парки:

  • Андрій Очеретний – заступник міського голови м. Вінниця;

  • Андрій Ропіцький – керуюча компанія ІП “Біла Церква”;

  • Дмитро Ковальчук – керуюча компанія ІП “Формація”.

Конгрес стане центром впливу, де формуватимуться рішення щодо економічного майбутнього України!

"Конгрес – це більше, ніж просто бізнес-форум. Це майданчик, де зустрічаються лідери, що змінюють країну. Саме тут приймаються рішення, які визначають економічне майбутнє України", – зазначає Ігор Парубський, організатор заходу.

Безкоштовна участь за попередньою реєстрацією!
Деталі та реєстрація – www.ubc-ua.info

Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025 – це не просто подія, а практичний крок до залучення капіталу та створення нових економічних можливостей. Не пропустіть шанс стати частиною змін!

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Економіка України