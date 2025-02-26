У Києві пройде Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025: подробиці

Стратегічне перезавантаження економіки, нові ринки, залучення капіталу та відбудова країни – ws виклики стають ключовими драйверами Українського Будівельно - Інвестиційного Конгресу 2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт заходу.
Під гаслом Invest in Ukraine захід стане епіцентром ділових переговорів між українськими та міжнародними інвесторами, бізнес-лідерами, представниками уряду та експертної спільноти.
Організатор Конгресу - Медіа Група DMNTR — українська компанія, що спеціалізується в сферах архітектури, дизайну, будівництва та бізнесу. Впродовж 25 років, вона об’єднує друковані, цифрові та івент-проєкти, що діють в Україні, а саме: Український Будівельний Конгрес, Українська Будівельна Премія Року, Архітектурно Будівельна Премія - Творець Року, Конкурс Інтер’єр Року, UUA та багато іншого.
Медіа група DMNTR – створює унікальну платформу, що поєднає понад 6000 учасників:
Головні теми конгресу: де шукати прибуткові можливості?
Спеціальний блок UkraineAGRO – найбільша аграрна конференція, що презентує інновації у сільському господарстві, агротехнічні розробки та сучасні моделі фермерства.
Серед спікерів – топові урядовці, міжнародні інвестори та бізнес-лідери:
Спікери Українського Інвестиційного Конгресу 2025
Політики та урядовці:
Віталій Коваль – Міністр аграрної політики та продовольства України;
Кисилевський Дмитро – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
Безкаравайний Ігор – Заступник Міністра економіки України;
Віталій Кіндратів – заступник Міністра економіки України;
Осьмачко Оксана – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;
Людмила Шемелинець – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;
Дмитро Кисилевський – заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;
Чорноморов Артем – Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в АПК;
Марчук Денис – Заступник голови Всеукраїнської агарної ради;
Романюк Роман – заступник голови Волинської ОВА;
Валерій Ткачов – Заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці";
Ольга Трофимцева – президентка Української Агрoпродовольчої платформи.
Девелопери та забудовники:
Ігор Гуда – засновник "Креатор-Буд";
Вавриш Андрій – СЕО Saga Development;
Тетяна Шульга-Забельська – Керуюча партнерка Спільноти девелоперів житла RED Community;
Давимука Роман – СЕО Avalon;
Андреас Ібель – президент Build Europe, європейської федерації будівельників.
Банківська сфера та фінанси:
Євгеній Мецгер – Голова правління Укрфінжитло;
Олег Приходько – Голова правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;
Лариса Бондарєва – заступниця голови правління Райффайзен Банку, відповідальна за корпоративний бізнес;
Юрій Козак – директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку;
Емал Бахтарі – директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку;
Тетяна Корнієнко – директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку;
Юрій Каціон – заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес;
Віктор Манзар – директор з провадження ІТ-рішень Райффайзен Банку;
Олександра Прохорчук – директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку.
Інвестори та підприємці:
Дмитро Карпіловський – професійний full-time інвестор, засновник УкрІнвестКлуб;
Олексій Волошин – CEO керуючої компанії Edem Family;
Михайло Пацан – підприємець, інвестор, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій;
Микола Шевстов – підприємець, співвласник та СЕО SHEVTSOV.AI;
Руслан Линник – General Partner в фонді Majinx Capital, Founder Majinx Labs;
Валентина Гречка – Partner of Investment company INTELEVRAZ.
Аграрний сектор:
Михайло Різак – директор по взаємодії з органами влади "Нібулон";
Сергій Калтутін Директор з логістики «НІБУЛОН»;
Козаченко Леонід – Президент ВГО "Українська аграрна конфедерація";
Олександр Чорний – співзасновник «Перший земельний інвестиційний фонд» та сервісу земельних інвестицій Zeminvest;
Андрій Микитів – ІП "Марижани".
Бізнес та консалтинг:
Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group;
Анатолій Амелін – Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF);
Григорій Кукуруза – економіст Ukraine Economic Outlook;
Михайло Орленко – Виконавчий директор Асоціації "Українські виробники світлопрозорих конструкцій";
Сергій Пасічник – співвласник компанії Glasso;
Тімакіна Лілія – Керуючий партнер ТМК Лігал Сервіс.
Індустріальні парки:
Андрій Очеретний – заступник міського голови м. Вінниця;
Андрій Ропіцький – керуюча компанія ІП “Біла Церква”;
Дмитро Ковальчук – керуюча компанія ІП “Формація”.
Конгрес стане центром впливу, де формуватимуться рішення щодо економічного майбутнього України!
"Конгрес – це більше, ніж просто бізнес-форум. Це майданчик, де зустрічаються лідери, що змінюють країну. Саме тут приймаються рішення, які визначають економічне майбутнє України", – зазначає Ігор Парубський, організатор заходу.
Безкоштовна участь за попередньою реєстрацією!
Деталі та реєстрація – www.ubc-ua.info
Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025 – це не просто подія, а практичний крок до залучення капіталу та створення нових економічних можливостей. Не пропустіть шанс стати частиною змін!
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