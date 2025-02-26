В Киеве пройдет Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025: подробности

Стратегическая перезагрузка экономики, новые рынки, привлечение капитала и восстановление страны - эти вызовы становятся ключевыми драйверами Украинского Строительно-Инвестиционного Конгресса 2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мероприятия.
Под лозунгом Invest in Ukraine мероприятие станет эпицентром деловых переговоров между украинскими и международными инвесторами, бизнес-лидерами, представителями правительства и экспертного сообщества.
Организатор Конгресса - Медиа Группа DMNTR - украинская компания, специализирующаяся в сферах архитектуры, дизайна, строительства и бизнеса. На протяжении 25 лет, она объединяет печатные, цифровые и ивент-проекты, действующие в Украине, а именно: Украинский Строительный Конгресс, Украинская Строительная Премия Года, Архитектурно Строительная Премия - Творец Года, Конкурс Интерьер Года, UUA и многое другое.
Медиа группа DMNTR - создает уникальную платформу, которая объединит более 6000 участников:
Главные темы конгресса: где искать прибыльные возможности?
Специальный блок UkraineAGRO - крупнейшая аграрная конференция, которая представляет инновации в сельском хозяйстве, агротехнические разработки и современные модели фермерства.
Среди спикеров - топовые чиновники, международные инвесторы и бизнес-лидеры:
Спикеры Украинского Инвестиционного Конгресса 2025
Политики и чиновники:
Виталий Коваль - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Кисилевский Дмитрий - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;
Безкаравайный Игорь - Заместитель Министра экономики Украины;
Виталий Киндратив - заместитель Министра экономики Украины;
Осьмачко Оксана - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
Людмила Шемелинец - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
Дмитрий Кисилевский - заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития;
Черноморов Артем - Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК;
Марчук Денис - Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
Романюк Роман - заместитель председателя Волынской ОВА;
Валерий Ткачев - заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци";
Ольга Трофимцева - президент Украинской Агропродовольственной платформы.
Девелоперы и застройщики:
Игорь Гуда - основатель "Креатор-Буд";
Ваврыш Андрей - СЕО Saga Development;
Татьяна Шульга-Забельская - Управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья RED Community;
Давимука Роман - СЕО Avalon;
Андреас Ибель - президент Build Europe, европейской федерации строителей.
Банковская сфера и финансы:
Евгений Мецгер - Председатель правления Укрфинжилье;
Олег Приходько - Председатель правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
Лариса Бондарева - заместитель председателя правления Райффайзен Банка, ответственная за корпоративный бизнес;
Юрий Козак - директор департамента крупных корпоративных клиентов Райффайзен Банка;
Эмал Бахтари - директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка;
Татьяна Корниенко - директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;
Юрий Кацион - заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес;
Виктор Манзар - директор по внедрению ИТ-решений Райффайзен Банка;
Александра Прохорчук - директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка.
Инвесторы и предприниматели:
Дмитрий Карпиловский - профессиональный full-time инвестор, основатель УкрИнвестКлуб;
Алексей Волошин - CEO управляющей компании Edem Family;
Михаил Пацан - предприниматель, инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологий;
Николай Шевстов - предприниматель, совладелец и СЕО SHEVTSOV.AI;
Руслан Линник - General Partner в фонде Majinx Capital, Founder Majinx Labs;
Валентина Гречка - Partner of Investment company INTELEVRAZ.
Аграрный сектор:
Михаил Ризак - директор по взаимодействию с органами власти "Нибулон";
Сергей Калтутин Директор по логистике "НИБУЛОН";
Козаченко Леонид - Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация";
Александр Черный - соучредитель "Первый земельный инвестиционный фонд" и сервиса земельных инвестиций Zeminvest;
Андрей Микитив - ИП "Марижаны".
Бизнес и консалтинг:
Андрей Длигач - основатель и глава Advanter Group;
Анатолий Амелин - Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF);
Григорий Кукуруза - экономист Ukraine Economic Outlook;
Михаил Орленко - Исполнительный директор Ассоциации "Украинские производители светопрозрачных конструкций";
Сергей Пасечник - совладелец компании Glasso;
Тимакина Лилия - Управляющий партнер ТМК Лигал Сервис.
Индустриальные парки:
Андрей Очеретный - заместитель городского головы г. Винница;
Андрей Ропицкий - управляющая компания ИП "Белая Церковь";
Дмитрий Ковальчук - управляющая компания ИП "Формация".
Конгресс станет центром влияния, где будут формироваться решения относительно экономического будущего Украины!
"Конгресс - это больше, чем просто бизнес-форум. Это площадка, где встречаются лидеры, меняющие страну. Именно здесь принимаются решения, которые определяют экономическое будущее Украины", - отмечает Игорь Парубский, организатор мероприятия.
Бесплатное участие по предварительной регистрации!
Детали и регистрация - www.ubc-ua.info
Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025 - это не просто событие, а практический шаг к привлечению капитала и созданию новых экономических возможностей. Не упустите шанс стать частью изменений!
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