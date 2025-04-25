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У Києві пройде RAU Expo 2025 – бізнес-форум на ринку ритейлу

Фото: у Києві пройде RAU Expo 2025 (прес-служба заходу)
Автор: Сергій Новіков

11-12 червня відбудеться наймасштабніша бізнес-подія для представників ритейлу, девелопменту та суміжних сфер в Україні RAU Expo 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організаторів.

Роздрібна торгівля та комерційна нерухомість – це галузі, що змінюються зі швидкістю світла. Хто не встигає адаптуватися, ризикує втратити свою позицію. Саме тому RAU Expo 2025 – подія, яку неможливо пропустити!

  • 2 дні масштабної виставки

  • 70 компаній-експонентів

  • 12 тематичних сесій у двох конференц-залах

  • 80 топспікерів

  • Понад 1500 учасників

  • Успішні кейси масштабування брендів

  • Діджитал-застосунок для керування часом і нетворкінгом

Тут збираються топові гравці ринку, аби обмінятися досвідом, знайти нових партнерів та обговорити тренди, які будуть формувати галузь у 2025 році.

Серед спікерів лідери трансформацій, майстри масштабування та драйвери українського ритейлу: представники KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development - і це тільки початок!

А серед цьогоріч експонентів - найпотужніші гравці ринку, технологічні інноватори та бренди, які трансформують ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids - і це ще не весь список.

Це не просто виставка – це майданчик можливостей в одному місці.

Детальніше про подію та реєстрація за посиланням: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=rbk&utm_term=rauexpo

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