У Києві пройде RAU Expo 2025 – бізнес-форум на ринку ритейлу

Роздрібна торгівля та комерційна нерухомість – це галузі, що змінюються зі швидкістю світла. Хто не встигає адаптуватися, ризикує втратити свою позицію. Саме тому RAU Expo 2025 – подія, яку неможливо пропустити!

2 дні масштабної виставки

70 компаній-експонентів

12 тематичних сесій у двох конференц-залах

80 топспікерів

Понад 1500 учасників

Успішні кейси масштабування брендів

Діджитал-застосунок для керування часом і нетворкінгом

Тут збираються топові гравці ринку, аби обмінятися досвідом, знайти нових партнерів та обговорити тренди, які будуть формувати галузь у 2025 році.



Серед спікерів лідери трансформацій, майстри масштабування та драйвери українського ритейлу: представники KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development - і це тільки початок!

А серед цьогоріч експонентів - найпотужніші гравці ринку, технологічні інноватори та бренди, які трансформують ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids - і це ще не весь список.

Це не просто виставка – це майданчик можливостей в одному місці.

Детальніше про подію та реєстрація за посиланням: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=rbk&utm_term=rauexpo