В Киеве пройдет RAU Expo 2025 - бизнес-форум на рынке ритейла

Розничная торговля и коммерческая недвижимость - это отрасли, которые меняются со скоростью света. Кто не успевает адаптироваться, рискует потерять свою позицию. Именно поэтому RAU Expo 2025 - событие, которое невозможно пропустить!

2 дня масштабной выставки

70 компаний-экспонентов

12 тематических сессий в двух конференц-залах

80 топ-спикеров

Более 1500 участников

Успешные кейсы масштабирования брендов

Диджитал-приложение для управления временем и нетворкингом

Здесь собираются топовые игроки рынка, чтобы обменяться опытом, найти новых партнеров и обсудить тренды, которые будут формировать отрасль в 2025 году.



Среди спикеров лидеры трансформаций, мастера масштабирования и драйверы украинского ритейла: представители KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development - и это только начало!

А среди экспонентов в этом году - самые мощные игроки рынка, технологические инноваторы и бренды, которые трансформируют ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids - и это еще не весь список.

Это не просто выставка - это площадка возможностей в одном месте.

Подробнее о событии и регистрация по ссылке: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=rbk&utm_term=rauexpo