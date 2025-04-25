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В Киеве пройдет RAU Expo 2025 - бизнес-форум на рынке ритейла

Фото: в Киеве пройдет RAU Expo 2025 (пресс-служба мероприятия)
Автор: Сергей Новиков

11-12 июня состоится самое масштабное бизнес-событие для представителей ритейла, девелопмента и смежных сфер в Украине RAU Expo 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Розничная торговля и коммерческая недвижимость - это отрасли, которые меняются со скоростью света. Кто не успевает адаптироваться, рискует потерять свою позицию. Именно поэтому RAU Expo 2025 - событие, которое невозможно пропустить!

  • 2 дня масштабной выставки

  • 70 компаний-экспонентов

  • 12 тематических сессий в двух конференц-залах

  • 80 топ-спикеров

  • Более 1500 участников

  • Успешные кейсы масштабирования брендов

  • Диджитал-приложение для управления временем и нетворкингом

Здесь собираются топовые игроки рынка, чтобы обменяться опытом, найти новых партнеров и обсудить тренды, которые будут формировать отрасль в 2025 году.

Среди спикеров лидеры трансформаций, мастера масштабирования и драйверы украинского ритейла: представители KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development - и это только начало!

А среди экспонентов в этом году - самые мощные игроки рынка, технологические инноваторы и бренды, которые трансформируют ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids - и это еще не весь список.

Это не просто выставка - это площадка возможностей в одном месте.

Подробнее о событии и регистрация по ссылке: https://expo.rau.ua/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=rauexpo2025&utm_content=rbk&utm_term=rauexpo

 

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