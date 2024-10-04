У Києві проводитимуть "гарбузові вікенди": про що йдеться

Київський зоологічний парк запрошує відвідувачів на "гарбузові вікенди", в межах яких можна побачити показові годування мешканців копитного ряду - бізонів, зубрів і коней Пржевальського.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КиївЗоо.

Коли приходити і яка вартість квитків

У зоопарку нагадали, що надворі вже осінь, тож на зміну літнім кавунам, якими годували періодично деяких тварин, з'являються стиглі жовто-гарячі гарбузи.

"Тож ми розпочинаємо сезон "гарбузових вікендів". Кожні вихідні жовтня відвідувачі мають можливість спостерігати за гарбузовими частуваннями наших мешканців", - розповіли громадянам.

Коні Пржевальського ласують гарбузами (фото: zoo.kyiv.ua)

Уточнюється, що йдеться не лише про корисні та поживні вітамінно-мінеральні обіди, але й частину програми зі збагачення середовища для тварин.

Для декого гарбуз - справжній смаколик (фото: zoo.kyiv.ua)

"Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти мешканців зоологічних парків, а також сприяє їх здоров'ю та благополуччю", - додали у зоопарку.

Гарбузи зацікавили навіть малих копитних (фото: zoo.kyiv.ua)

Зазначається, що відкривати гарбузовий сезон будуть мешканці копитного ряду, показові годування яких відбудуться в найближчі суботу та неділю (5-6 жовтня):

о 12:00 - годуватимуть бізонів

о 12:15 - годуватимуть зубрів

о 12:30 - годуватимуть коней Пржевальського

"Копитний ряд, вольєри знаходяться поруч. Приходьте за добрим настроєм та позитивними емоціями", - наголосили в КиївЗоо.

Мапа столичного зоопарку (карта: zoo.kyiv.ua)

Зазначимо, що вартість вхідних квитків до столичного зоопарку є такою:

дорослий квиток (у касі зоопарку) - 250 грн

дитячий квиток (у касі зоопарку) - 150 грн

дорослий квиток (онлайн) - 230 грн

дитячий квиток (онлайн) - 130 грн

пільговий квиток - 150 грн

квиток для власників "Картки киянина" - 150 грн

квиток для багатодітних сімей - 50 грн / 1 особа

діти до 6 років - безкоштовно

діти з інвалідністю та діти сироти (до 18 років) - безкоштовно

особи з інвалідністю I групи - безкоштовно

Крім того, щосереди в зоопарку - День відвідувача (тоді вартість квитків менша).

Насамкінець абонемент на 10 відвідувань зоопарку коштує 1500 грн.

Вартість вхідних квитків до КиївЗоо (скриншот: zoo.kyiv.ua)