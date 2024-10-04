У Києві проводитимуть "гарбузові вікенди": про що йдеться
Київський зоологічний парк запрошує відвідувачів на "гарбузові вікенди", в межах яких можна побачити показові годування мешканців копитного ряду - бізонів, зубрів і коней Пржевальського.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КиївЗоо.
Коли приходити і яка вартість квитків
У зоопарку нагадали, що надворі вже осінь, тож на зміну літнім кавунам, якими годували періодично деяких тварин, з'являються стиглі жовто-гарячі гарбузи.
"Тож ми розпочинаємо сезон "гарбузових вікендів". Кожні вихідні жовтня відвідувачі мають можливість спостерігати за гарбузовими частуваннями наших мешканців", - розповіли громадянам.
Коні Пржевальського ласують гарбузами (фото: zoo.kyiv.ua)
Уточнюється, що йдеться не лише про корисні та поживні вітамінно-мінеральні обіди, але й частину програми зі збагачення середовища для тварин.
Для декого гарбуз - справжній смаколик (фото: zoo.kyiv.ua)
"Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти мешканців зоологічних парків, а також сприяє їх здоров'ю та благополуччю", - додали у зоопарку.
Гарбузи зацікавили навіть малих копитних (фото: zoo.kyiv.ua)
Зазначається, що відкривати гарбузовий сезон будуть мешканці копитного ряду, показові годування яких відбудуться в найближчі суботу та неділю (5-6 жовтня):
- о 12:00 - годуватимуть бізонів
- о 12:15 - годуватимуть зубрів
- о 12:30 - годуватимуть коней Пржевальського
"Копитний ряд, вольєри знаходяться поруч. Приходьте за добрим настроєм та позитивними емоціями", - наголосили в КиївЗоо.
Мапа столичного зоопарку (карта: zoo.kyiv.ua)
Зазначимо, що вартість вхідних квитків до столичного зоопарку є такою:
- дорослий квиток (у касі зоопарку) - 250 грн
- дитячий квиток (у касі зоопарку) - 150 грн
- дорослий квиток (онлайн) - 230 грн
- дитячий квиток (онлайн) - 130 грн
- пільговий квиток - 150 грн
- квиток для власників "Картки киянина" - 150 грн
- квиток для багатодітних сімей - 50 грн / 1 особа
- діти до 6 років - безкоштовно
- діти з інвалідністю та діти сироти (до 18 років) - безкоштовно
- особи з інвалідністю I групи - безкоштовно
Крім того, щосереди в зоопарку - День відвідувача (тоді вартість квитків менша).
Насамкінець абонемент на 10 відвідувань зоопарку коштує 1500 грн.
Вартість вхідних квитків до КиївЗоо (скриншот: zoo.kyiv.ua)
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